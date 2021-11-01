P-8「海神」（Poseidon）反潛巡邏機

北京推動大規模軍事現代化，為世上最大的海軍添置先進新型潛艦，引發美國亞太區域夥伴擔心，爭相要採購新武器因應。

據《新聞周刊》（Newsweek）報導，它們對水下威脅與日俱增的回應，就是採購P-8「海神」（Poseidon）反潛巡邏機。如今來自澳洲和印度等國的訂單大批湧入，而它們都是「四方安全對話」（QUAD）成員，和美日這另外兩個成員國正設法要加強印太的自由與開放。

此外，遠到德，英和挪威等國，也已採購了這款反潛巡邏機。1名五角大廈高級情報官員說，這些國家大買P-8「海神」並非巧合。「中國正在擴大超越南海，進行水下作戰的能力，」他說，「而這意味不僅對有領土爭議的國家，對整個太平洋區都帶來戰略威脅。」

他強調，對美國的夥伴來說，要維護國家安全，就必須擁有偵測並監看中方潛艦的能力，而最適合執行這任務的，就是P-8「海神」反潛巡邏機。而負責打造P-8的波音（Boeing）說，這些反潛巡邏機遍布全球，已有超過135架服役，無事故總飛行時數也突破40萬小時。

美國2020年9月公布的中國軍力報告估計，解放軍有50艘柴油動力攻擊潛艦，6艘核動力攻擊潛艦和4艘核動力彈道飛彈潛艦。相對的，據估計美國約有68艘潛艦，並全是核動力，但中方艦隊正在迅速擴張。此外，報告指出，中方海軍視研製潛艦為當務之急，並估計在2020年代解放軍很可能會有65—70艘潛艦，並持續汰換舊潛艦。