李沛旭(右)和何美(左)為SOWHAT樂團跨刀拍MV。(星創意提供)

SOWHAT樂團成軍21年,將於年底發行睽違15年的全新迷你專輯《回到這裡》,SOWHAT當初在完成10周年演唱會後,團員們各奔西東,休團期間的生活各自精采,主唱兼吉他手的阿火是天王蕭敬騰音樂製作人,鼓手麥基成為歌手們愛用的樂手老師,吉他手小花則在女兒出生後,扛起家庭重擔,曾與天團五月天成員怪獸合作Cover;同樣為女兒和家庭,投入內衣設計工作的貝斯手乳溝,設計的內衣曾在巴黎香榭大道的老佛爺百貨公司展出,直呼「這種成就感,真的讓我一輩子忘不了」。

SOWHAT每年都會安排屬於彼此的聚會時間,約定在演唱會結束後就是練團之日,起初每月練團一次,幸運地在2018年起陸續受邀演出《愛愛搖滾帳篷音樂節》和《超犀利趴》,隨著練團頻率慢慢增加,新歌靈感也跟著浮現,在出道滿20年之際,萌生做紀念專輯的想法,過程中又碰上新冠疫情爆發,讓平常忙碌的團員們,有了難得的時間可以專心寫歌、錄音、拍MV,完成全新迷你專輯。

SOWHAT這次發片讓自己歸零重新出發,面對變化莫測的音樂市場,他們不擔心被和年輕世代比較,表示喜愛音樂不分年紀,現在音樂環境很多元,這次發片只想好好做自己,好好地玩自己想玩的音樂,直言要向天團五月天看齊:「五月天一直是我們的學習對象,我們一直把他們當榜樣!以前年輕不太懂和弦和音樂的美感,只靠著意志力與衝勁在做音樂,現在當個新人,把自己當個白紙重新來過,但我們可是對自己的作品有自信的喔。」

新歌〈Get Out of My Life〉是他們有感覺現今社會中,網路、職場霸凌不斷,想用搖滾浪漫,拯救被搞砸的世界,讓壓力爆棚的現代人有適當的情緒出口。談起職場甘苦談,阿火表示曾擔任技師,負責保護藝人的樂器到新加坡演出,卻碰上兩光房務人員送錯房間,讓他被公司用越洋電話罵了30分鐘;小花也說曾經在演唱會開場時,碰上樂器出問題,回想起來仍驚魂未定,表示:「當老闆眼神看過來時,我瞬間直接死掉,不用被K。」