李沛旭（右）和何美（左）為SOWHAT樂團跨刀拍MV。（星創意提供）

SOWHAT樂團成軍21年，將於年底發行睽違15年的全新迷你專輯《回到這裡》，SOWHAT當初在完成10周年演唱會後，團員們各奔西東，休團期間的生活各自精采，主唱兼吉他手的阿火是天王蕭敬騰音樂製作人，鼓手麥基成為歌手們愛用的樂手老師，吉他手小花則在女兒出生後，扛起家庭重擔，曾與天團五月天成員怪獸合作Cover；同樣為女兒和家庭，投入內衣設計工作的貝斯手乳溝，設計的內衣曾在巴黎香榭大道的老佛爺百貨公司展出，直呼「這種成就感，真的讓我一輩子忘不了」。

SOWHAT每年都會安排屬於彼此的聚會時間，約定在演唱會結束後就是練團之日，起初每月練團一次，幸運地在2018年起陸續受邀演出《愛愛搖滾帳篷音樂節》和《超犀利趴》，隨著練團頻率慢慢增加，新歌靈感也跟著浮現，在出道滿20年之際，萌生做紀念專輯的想法，過程中又碰上新冠疫情爆發，讓平常忙碌的團員們，有了難得的時間可以專心寫歌、錄音、拍MV，完成全新迷你專輯。

SOWHAT這次發片讓自己歸零重新出發，面對變化莫測的音樂市場，他們不擔心被和年輕世代比較，表示喜愛音樂不分年紀，現在音樂環境很多元，這次發片只想好好做自己，好好地玩自己想玩的音樂，直言要向天團五月天看齊：「五月天一直是我們的學習對象，我們一直把他們當榜樣！以前年輕不太懂和弦和音樂的美感，只靠著意志力與衝勁在做音樂，現在當個新人，把自己當個白紙重新來過，但我們可是對自己的作品有自信的喔。」

新歌〈Get Out of My Life〉是他們有感覺現今社會中，網路、職場霸凌不斷，想用搖滾浪漫，拯救被搞砸的世界，讓壓力爆棚的現代人有適當的情緒出口。談起職場甘苦談，阿火表示曾擔任技師，負責保護藝人的樂器到新加坡演出，卻碰上兩光房務人員送錯房間，讓他被公司用越洋電話罵了30分鐘；小花也說曾經在演唱會開場時，碰上樂器出問題，回想起來仍驚魂未定，表示：「當老闆眼神看過來時，我瞬間直接死掉，不用被K。」