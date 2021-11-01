東尼寂寞太妃海鹽脆餅巧克力，為荷蘭銷售冠軍，219元。（吳奕萱攝）

GODIVA醇享系列90%黑巧克力等，單片169元。（吳奕萱攝）

7-11限定OREO夾心巧克力蛋裝，單個199元，（吳奕萱攝）

7-11一年一度的巧克力大賞，自11月3日起甜蜜登場，整合線上i預購平台、約6200家線下門市等，以「網美打卡」、「饕客懂吃」、「創意食感」、「大人微醺」、「友善巧食」5大主題推薦，精心挑選超過15國、26大知名品牌、56款節令限定巧克力，門市指定品項享有最低3件75折，滿足不能出國也能品嘗異國巧克力的心。

7-11表示，舉辦巧克力大賞12年來，觀察每到10月天氣轉涼、巧克力關聯性商品銷售跳躍式成長40%，平均1年吸引6000萬人次到店購買，近年來更觀察到吸睛造型包裝、創新豐富食感、高濃度可可含量，為巧克力秒殺熱賣的3大趨勢。

今年也特別針對線上購物平台i預購，引進市場少見、高價值、送禮自用兩相宜的節令新品，像是交換禮物適合的「義大利索卡多富貴花鳥巧克力禮盒」、派對分享必備的「麥提莎麥芽脆心黑巧克力歡樂桶」，提前為接下來耶誕節送禮暖身。

另外，繼2019年CITY CAFE與阿華田聯手，於嘉義以南地區門市限定販售「冰阿華田脆酷摩卡咖啡」廣受好評後，即起再度攜手推出「阿華田脆酷摩卡咖啡」，擴大於全台門市上市，因應秋冬季節更首度增加熱飲，為初冬飲品市場注入首波暖意。