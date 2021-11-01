高雄市新上國小試辦延後上學，從以往上午7時25分至7時45分的上學時段，延後至7時40分至8時。有家長覺得輕鬆，也有學童說，雖然只有15-20分鐘，但是吃早餐更充裕。校方將試辦2個月，期末再評估議決新作息或維持舊規。

新上國小指出，過去幾十年，每天上學的標準時段是從早上7時25分到7時45分，但長久以來的不成文舊規，已經不符合社會現況，因此透過全校親師投票，經過半師長和超過6成家長贊成，於是從11月開始延後上學時間。

對於作息改變，家長反應兩極，有的認為因為要上班，所以早上8點才到校有點太晚，也有人不想孩子那麼晚起床，所以覺得原來的作息比較好，不過也有家長反映8點到校，時間就不用那麼趕，可以讓孩子睡飽一點很不錯。

對多數的小朋友來說，能夠晚一點到校，即使只是15-20分鐘，都可說是小確幸。周姓學童表示，終於可以睡飽一點，而且可以吃完早餐才到校。陳姓學生家長則說，一直以為上學時間是固定的，沒想到其實是可以改變的。