新冠疫苗接種已邁入12輪第二階段，台中市衛生局預估第12期全市接種量再破紀錄創60萬劑量能，經盤點第12期結束後，莫德納疫苗約剩4萬多劑，市府將多開放4天幫市民施打，民眾只要符合第1劑莫德納施打滿10周，即日起可向台中市合約診所預約，並於11月4日至7日期間施打第2劑。

第12期疫苗第二階段11月1日開打，台中市衛生局統計，截至11月1日上午8點止，台中市新冠疫苗第一劑接種人數為212萬8360人，全人口涵蓋率為75.57％，完成第二劑接種人數為92萬8659人，第二劑涵蓋率為32.97％，總計接種人次為305萬7019人次，預估第12期台中市可望接種突破60萬劑，有助提升第二劑涵蓋率。

另，中央公布1922疫苗預約平台第13期預計預計11月3日至4日預約，將開放BNT及AZ第1、2劑接種，台中市預計接種超過34萬人，市府也計劃將於11月8日至12日間，連5日開設快打站為民眾接種疫苗，市民朋友可選擇預約醫療院所或快打站接種。

值得一提的是目前中央開放7月16日以前接種莫德納第一劑者接種第二劑，台中市盤點第12期結束後，莫德納疫苗約剩4萬多劑，因而決定開放4天幫市民施打莫德納第二劑。

民眾只要符合第1劑莫德納施打滿10周，或有緊急出國需求，以及第一劑接種發生不良反應，經醫師開立診斷證明或出示不良反應通報紀錄，二劑需更換不同廠牌者，即可向台中市合約診所預約並於11月4日至7日期間施打第2劑，相關診所資訊請上台中市衛生局網站查詢「11月4-7日莫德納第二劑門診名單」。