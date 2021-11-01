義守大學物理治療學系學生今年參加物理治療師證照國家考試，總共有36名學生通過考試，成為歷年之最。校方說，這歸功於學生的自主學習強，以及學校在國考前規畫8周的重點複習班加強專業知識所致。

通過考試的義大物理治療系大四學生，除了感謝校方與老師的指導外，學生周庭萱說，系上學科和術科齊頭並進，並且在實習期間快速進入狀況，一系列的教學內容在國考的準備上有很大的幫助。另一名學生李家仁指出，系上循序漸進地安排大一到大四的課程，讓自己能順利通過考試，希望未來能在職場中為社會貢獻心力。

物理治療系主任李新民表示，學生的自主學習強，在同儕間也發揮了作用，形成校內的讀書風氣興盛，加上學校在國考前規畫長達8周的重點複習班加強專業知識，讓學生們順利通過國家級考試的洗禮。

對於高上榜率，校方指出，物治系從第1屆的3成3通過率一路成長至目前的8成，學系教師功不可沒，尤其物治系著重學術基本功的培養和實務工作的參與，像是大一的課程安排學生進入高雄市腦麻協會服務學習，大二至大三帶領學生深入社區及部落指導長輩預防跌倒、協助篩檢和相關的衛教宣導。

同時，義守大學擁有義大醫學院、義大醫院等相關體系的資源支持，讓學生在學期間有更多的臨床見習、實習等經驗，多元的實務學習管道，讓物理治療系的學生在畢業後就具備職場上的即戰力。