警方在南投一處鐵皮屋工廠內發現13公升的檜木精油，初估每公升可以賣2萬5000元。（圖／警方提供）

疫情期間檜木精油熱銷 警逮山老鼠鐵皮屋內提煉13公升

南投水里地區湯姓男子，長期收購珍貴檜木，並在鐵皮屋工廠內製作精油，保七總隊今年2月接獲線報，上月7日趁著曾姓男子運送檜木漂流木交貨之際，當場人贓俱獲，現場查扣漂流木2240公斤，以及紅檜木精油13公升，訊後將湯、曾2人依違反森林法移送檢方複訊。

警方表示，檜木精油是市場熱銷產品，大約0.5公升就要價1萬2500元，加熱後可讓室內充滿香味，或是混入肥皂等物品中，屬於市場熱銷產品，湯等人則收購來源不明的檜木，待疫情趨緩之際，將紅檜漂流木製作成精油，在市場上販售。

警方經過長期蒐證，埋伏在湯男的山區倉庫附近，直到曾男載運檜木漂流木前來，當場查扣鏈鋸、揹架、紅檜漂流木2240公斤，以及紅檜木精油13公升，湯從事非法提煉精油約10年之久，不法獲利超過500萬。

保七總隊呼籲，森林野生動植物資源豐富、生物多樣性高，是全民公有的珍貴資產，大家都應秉持傳統守護林，保護珍貴自然環境及資源。