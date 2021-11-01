今年5月疫情爆發，為避免清潔隊員染疫停止破袋稽查，隨疫情趨緩，宜蘭縣環保局抽查垃圾分類狀況，但宜蘭市9月抽查出現「10包垃圾8包不合格」，10月才勉強通過檢查，今天（1日）宜蘭市長江聰淵呼籲市民配合分類，如宜蘭市抽查再不通過，垃圾清運擬每日強制破袋稽查。

宜蘭市公所指出，環保局隨機從宜蘭市清潔隊的11輛垃圾車抽1輛，再從中隨機挑選10包垃圾，檢查是否有落實分類，必須有6包通過才算及格，但9月的抽查，10包垃圾中有8包混雜回收物被認定不合格，混雜的回收物以紙餐盒、飲料杯為大宗。

10月間宜蘭市清潔隊加強破袋稽查，環保局的抽查10包有6包達到標準，剛好通過檢查，但因垃圾清運時加強破袋稽查密度，讓垃圾車清運時間一度延宕達1小時，目前清潔隊是採隨機破袋稽查。

江聰淵表示，10月份的強制破袋稽查造成很多民怨，儘管如此抽查還是低空掠過，如果11月不合格，「我要對市民說抱歉。」屆時可能每天會有強制的破袋稽查，盼鄉親做好垃圾分類，增加垃圾清運的效率，民眾也可用手機下載「樂圾通」APP，掌握垃圾車清運的路線與時間。