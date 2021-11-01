警方表示，葉女犯行除了違反《社維法》及《廢清法》將予以裁罰。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市領有身心障礙手冊的46歲葉姓女子，10月27日被網友在臉書社群網站爆料，疑涉嫌在北區中友百貨前公車站牌塗鴨，經警方追查，葉女亦於6月25日在相同地點相同犯行，警方通知葉女到案說明，將依違反《社維法》及《廢清法》移送裁罰，可罰1200元以上6000元以下罰鍰。

台中市警第二警分局表示，網友在臉書社團拍照PO文，上個月27日晚間9時許，身穿白衣黑短褲的女子，獨自1人站上塑膠板凳，在中友百貨前塗鴨，寫上「貪汙、上床、殺人」等字眼，被網友即時拿手機拍下，網友留言「不知道塗鴨犯法？」。警方追查該名亂塗鴉女子到案說明。

警方調查，葉女領有身心障礙手冊，精神狀況不佳，領有市府相關補助，今年6月25日，涉嫌在北區中友百貨前的公車站牌塗鴉，遭民眾檢舉後，育才派出所通知葉女到案，依法裁處，另警方也聯絡其家屬，帶回並勸阻，家屬指稱「管不動她」，且葉女獨居他處，無法掌握葉女的行蹤。

警方表示，葉女犯行除了違反《社維法》，「未經他人許可、張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具，圍牆、房屋或其他建築物者」裁罰，及《廢清法》可處罰1200元以上6000元以下罰鍰，將函送環保局裁處。

警方指出，該名女子，在今年6月間，已因相同犯行，依法查處，呼籲民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，違法若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。