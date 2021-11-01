行政院蘇院長日前表示，鑑於軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上台灣經濟成長率經全民努力創下11年來新高，宣布軍公教自明(111)年起調薪4％，讓全民共享經濟成長果實。去年及今年全球受新冠肺炎疫情影響，各國普遍遭遇生產活動不順、經濟發展遲緩受阻困境，台灣受惠於政府疫情管理得當，生產動能維持順暢穩定，除了持續加大對內投資建設及改善投資環境、提供誘因吸引外商投資外，海外台商回流建廠、再生及綠色能源產業發展、前瞻基礎建設計畫持續進行、智慧機械製造產業布局及都更等政策，更成為帶動台灣強勁內需的重要原因，能適時補上各國生產及進出口不順需求，創造令各國羨慕的景氣榮景。

在中下游用鋼產業需求強勁帶動下，今年截至8月為止，國內各項鋼品不論粗鋼、碳鋼、不銹鋼或合金鋼產品表面消費量均較去年同期大幅成長；其中，粗鋼成長13％、碳鋼產品成長16％、不銹鋼及合金鋼產品成長24％。面對國內外強勁的鋼鐵需求，鋼鐵業支持及配合政府優先穩定國內鋼材供應政策，減少出口，充分做到平穩國內市場秩序，與用鋼產業共存共榮，支援國內用鋼產業經濟發展。

「員工是公司最重要的資產」，台灣鋼鐵業在對內支持中下游用鋼產業需求及發展，對外積極拓展海外市場，創造外匯時，亦能善盡企業社會責任及秉持需才、留才、惜才的經營理念。鋼鐵公會及會員廠不僅提供員工在職場學習成長機會，也持續善用政府資源耕耘產學合作，擴大媒合年輕學子投入鋼鐵業管道。在創造輝煌經營績效的同時，鋼鐵業基於照顧員工的信念，將企業經營成果與員工共享，除定期調整員工薪資外，也透過提撥績效和營運獎金制度讓員工共享營運成果；各會員廠將參考政府調薪及公司獲利、員工個人績效、景氣狀況等指標，研議調薪幅度。經鋼鐵公會近日向會員廠洽詢瞭解，今、明兩年已調整或規劃調整員工薪資幅度介於3％~5％之間，其中煉鋼業介於2％~5％、鍍面鋼材業介於3％~4％之間、裁剪業介於2％~4％之間、鋼管業介於3％~4.2％之間、不銹鋼業介於2％~3％之間，呼應政府經濟成長的果實與全民共享之美意，也為台灣整體經濟發展及社會繁榮穩定盡心盡力，並有助於用鋼產業人才招募和穩定留才。

在國際煤、鐵礦等原物料供需變化、各國陸續恢復生產活動，台灣鋼鐵業運用既有良好且平穩的基礎，快速調整因應，把握住國際生產復甦機會；另方面，持續支持及配合政府各項政策及中下游用鋼產業需求，帶動台灣用鋼產業接單、活絡生產，促進國內經濟發展。未來，鋼鐵業在政府節能減碳政策下，仍將持續支持國內風力發電產業、綠色能源產業、智慧機械產業、重大工程及交通建設等各項建設及發展，做為台灣工業與經濟發展的堅實後盾。