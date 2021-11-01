滬深兩市1日收盤漲跌互現，上證指數收跌2點。A股市場交易熱絡，滬深兩市1日成交額合計為人民幣（下同）1.22兆元，為連續第七個交易日突破兆元。

香港信報報導，上證指數1日盤中最多下跌28點，跌幅為0.79％，低見3519點後止跌反彈，高見3556點，上漲9點，漲幅為0.26％，午後再度回落，最終收報3544點，下跌2點，跌幅為0.08％，成交額為5641億元。

深成指1日先跌後漲，盤中最多跌106點，跌幅為0.74％，低見14344點，隨後最多上漲117點，漲幅為0.82％，高見14569點，終場收報14476點，上漲25點，漲幅為0.17％，成交額為6590.59億元。

滬深300指數收報4890點，下跌18點，跌幅為0.37％。創業板指數收報3331點，下跌18點，跌幅為0.56％。

各類股方面，煤炭、水泥股漲逾1％。房地產、金融、石油、鋼鐵、電力股持穩。飯店旅遊股跌逾4％，醫療器械股跌逾3％。有色金屬、化工股偏軟。