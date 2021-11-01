湖口鄉「心靈的後花園」環境景觀整備計畫，將改善茶園地景連結在地產業，縣長楊文科（中）感謝在地議員、鄉代及村長的支持。（羅浚濱攝）

縣府在湖口鄉規畫「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，將從湖口老街串連周邊登山步道，改善茶園地景連結在地產業，1日由規畫單位在湖口村茶園做簡報，縣長楊文科看到早期留下的「老樹碉堡」防禦設施，希望規畫成具有歷史感的觀光景點！

楊文科期盼此計畫對湖口鄉觀光有巨大的轉變，日後來到湖口老街的遊客，能夠繼續延伸旅遊路線，串聯山上茶園步道，也感謝湖口鄉議員、鄉公所、鄉民代表及村長等到場支持，縣府團隊將用最快的時間完成這項建設。

湖口老街每年有近百萬遊客人次，縣府交旅處為擴大觀光旅遊帶，計畫將湖口後山26公頃的國有地，完整保留16公頃茶園，串接湖口老街周邊登山步道，而在湖南村茶園現場會勘的「老樹碉堡」，地方人士說至少有80年以上的歷史。

擔任新竹縣景觀總顧問的中原大學曾光宗表示，為營造湖口「心靈的後花園」整體風貌，這大片茶園間形成的連續步道，可改善既有路徑和茶園地景，連結在地產業等客庄地景特色，分流引導湖口老街遊客往四周茶園遊玩，這個「老樹碉堡」未來將作為苦茶林下體能訓練場的地標。

規畫公司副總劉宏業說，目前初步規畫輕旅行路線有6大據點，「茶香創生據點」是輕旅行起點，「老樹碉堡」將做苦茶林下體能訓練場外，還有打造茶香版伯朗大道的「茶香大地景觀」，「七星尋寶路線」讓遊客探險，「眺景秘境」和「茶梯田私房景點」則能觀看絕美茶園風景。

交旅處長游志祥表示，該計畫從湖口老街出發，景點將透過地方創生與地方茶農、青農合作，並保留茶園產業特色為主題，已向營建署爭取7500萬經費，預計年底前舉辦施工前說明會，最快明年底完工。