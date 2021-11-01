網家(8044)今天舉行雙11記者會，今年以「你就是我的V1111P」為活動主軸，超過500萬種商品天天1折起狂降破億元。網家執行長暨總經理蔡凱文表示，今年雙11期間活動期間業績目標希望可以比去年雙11期間成長1.5倍，主要動能來自於雙11消費動能原本強勁，民眾連生活用品都會採買，今年又有五倍券推動，加上網家本來擅長的3C家電或是生活日用品，各方面應該會表現不錯。

網家雙11暖慶活動自10/25正式開跑以來，吸引消費者上網瘋搶各種好康優惠，業績及平台流量超越去年同期，也為今年的雙11購物節開出第一波紅盤。PChome 24h購物觀察發現，零接觸趨勢改變大眾消費模式，今年用戶數超過1300萬，相當於全台每2人就有1人使用PChome購物，而站上多元的付款方式促使數位支付佔比高達9成、行動支付翻倍成長。進一步分析客群，26歲以下的Z世代用戶增加3成，購物時注重參與式體驗及即時滿足感；55歲以上的橘世代用戶則以日常採購主力的女性族群為主，整體新用戶數提升4成，顯然網購已成全民消費主流。

此外，為讓不同世代消費者擁有更多元的購物選擇，PChome 24h購物今年匯集多家國際品牌旗艦館推出強檔商品及活動，如3C家電類的Google旗艦館推出新款5G手機、真無線藍牙耳機，而Samsung旗艦館推智慧手機、TV、LCD三屏下殺占領消費者眼球，Dyson更專為女性市場增設美髮館，除品牌旗艦館，亦推行多品牌促銷專案，如運動品牌Nike、Adidas、New Balance等運動潮牌鞋款萬雙均一價等。同時協助超過150家在地中小企業及社創品牌線上銷售，跨業結盟設立多個專區。

蔡凱文指出，今年雙11備貨是最大難題，由於業績是挑戰1.5倍的成長，採購金額也調高一倍，目前為止到貨狀況還是覺得是個挑戰，尤其進口的商品狀況都不太好。台灣生產的比較沒有問題，只要原物料充足即可，而手機、筆電等需求強勁，這些商品都有一點短缺，目前備貨狀況約達目標85％。而銷售狀況都不錯，從凌晨12點到現在，14小時銷售金額已經超越去年同期。