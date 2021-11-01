瑞安航空(Ryanair)周一公布了新冠肺炎疫情以來首個季度獲利，並且表示，由於被迫進行機票折扣，以便在冬季塞滿機位，預計全財年虧損將高達2億歐元(約2.31億美元)。

該歐洲最大廉航公司在夏季的航班要多於其他競爭對手，周一指出，在4~9月的上半財年裡，公司稅後虧損4800萬歐元，稍高於分析師預測的虧損4300萬歐元。

瑞安沒有公布7~9月第二財季的獲利數字，但第一財季已公布的2.73億歐元虧損來計算，第二財季應為獲利2.25億歐元。瑞安為自2019年10~12月以來，首次出現季度獲利。

瑞安在4~9月的上半財年載客數為3910萬人次，較疫情爆發前的2019年同期減少了54%。

執行長Michael O'Leary說，本財年估將出現1億至2億歐元的虧損。

瑞安航空將其截至2022年3月的本財年的客運目標，調高至「略多於」1億人次。在這場傳染病爆發之前，每年約有1.49億個乘客數。

該航空公司重申，預計在本財年內恢復新冠之前的獲利率。