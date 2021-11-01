二手車社團貼文出售一輛「特斯拉 ModelS P100D」，被眼尖網友從特徵推測車主是Toyz。（翻攝臉書《Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易》）

近日一個特斯拉TESLA買賣社團貼出售車文，表示一台「特斯拉Model S P100D」要出售，該文下方罕見地爆出多則留言，不過仔細一看，因發網友熱議的，竟是這輛頂級特斯拉，車主疑似是因涉嫌販毒遭羈押中的電競冠軍劉偉健（Toyz）。

29日有網友在臉書公開社團《Tesla & Taycan 等 二手車 特斯拉 保時捷電動車 中古車 商品 新舊 買賣交易》貼文，要出售一輛「特斯拉 ModelS P100D」，強調「現車不用等！超況超好！」，根據該文提供的車輛資料，該車掛牌年份為2019，使用里程則3萬、全車包膜（原色藍），售價298萬元。

通常賣車文僅會有個位數按讚、分享，但這篇文章竟有超過400個讚、70多則留言，可說十分罕見。仔細一看，網友留言：「Toyz的車？」、「就toyz那台阿」、「Toyz 4ni」、「超好認 100p車也不多」，還有網友表示「不知道會不會有二手麻味」、「車上應該很香」、「美食公道伯的車～ 真的很香」、「叫統神接手啊……老朋友打個5折，算公道價吧」。

入手頂級性能版特斯拉一年後的心得！到底是什麼原因讓我非常後悔買它？【TOYZ】

而讓網友認出的關鍵點就是「包膜」，因為Toyz在今年4月就上傳一則影片「入手頂級性能版特斯拉一年後的心得！到底是什麼原因讓我非常後悔買它？」，裡面Toyz自己也表示有貼膜，而觀看Toyz影片中的車，外型與賣車社團中的該台特斯拉幾乎一模一樣。

曾奪下英雄聯盟S2世界冠軍的前電競選手劉偉健（Toyz），遭藥頭咬出是二級毒品大麻菸彈上游賣家，9月28日檢警搜索劉位於新北市三重區的住處，扣得近200顆大麻菸彈，並將其帶回偵辦，檢方認為他涉嫌重大，9月30日向法院聲請羈押獲准，羈押至今超過1個月。

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