羅姓婦人在板橋第二體育館散步遭撞昏迷。（王揚傑攝）

新北市政府舉辦全運會期間，72歲羅姓婦人在板橋第二運動場跑道散步，遭練跑學生撞傷，送醫陷入重度昏迷，昏迷指數僅剩4。羅婦的兒女今（1日）泣訴，媽媽真的很冤，事發後體育處只建議找民代向教練、學生求償，讓人覺得政府冷血，所以除了幫媽媽申冤，希望學校與體育處給個公道和道歉，也希望大家幫媽媽集氣，讓媽媽趕快醒過來。

羅婦的兒子徐先生表示，事發後除了選手的家長有致電慰問外，爸爸也有接到教練2、3次電話，但學校跟體育處責任在哪？沒有管理疏失嗎？連一句慰問都沒有。上月27日體育處陳科長來家裡，對法令倒背如流，說負責幫忙處理公共場地的責任險，建議家屬找立委、民代，向教練和學生求償民事賠償，讓他聽了十分心寒，覺得政府可以這麼冷血嗎？下個人再發生怎麼辦？

徐先生說，10月30是媽媽生日，他答應媽媽從此不再哭了，因為他要扶持這個家，還要陪爸爸…。此時徐先生已忍不住傷心，哽咽到無法言語，他重新整理情緒後說，希望學校與體育處給他一個公道，也許他沒能力提告，但覺得總該給他一個道歉，直到今天中午體育處長才打給他的妹妹，說要幫忙處理賠償事宜。

羅婦的女兒哭訴，發生這個事情，誰都不願意，我們每天都睡不好，每天都念經唸到很晚，向菩薩祈求，希望媽媽趕快醒過來，我們不想傷害任何人，但我們很無助，很需要大家幫忙，也希望媽媽是最後一個。