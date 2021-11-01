雲林縣政府「饗趣雲林，遊商圈逛觀光工廠」活動，主打五倍券留雲林超優惠。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府配合五倍券，結合縣內10大觀光工廠與6大商圈協會店家，以「饗趣雲林，遊商圈逛觀光工廠」為主題，規畫4條「雲遊四海」遊程，推出許多優惠方案，雲林縣長張麗善1日邀大家國旅自由行來遊雲林，享受優惠、券留雲林。

張麗善表示，隨著疫情趨緩，縣政府結合由經濟部評鑑通過的福祿壽觀光酒廠等縣內10大觀光工廠，以及虎尾鎮魅力商圈發展協會、北港形象商圈發展協會等6大商圈協會的店家，共計百家業者參與五倍券聯合產業優惠活動。

今年的店家數不僅較去年成長，業者們還大方提供優惠折扣、消費滿額贈、滿千折百、飲品第2杯半價、好禮大方送等多項優惠活動，民眾只要跟著「雲遊四海」遊程來「饗趣雲林」，就能持五倍券吃喝玩樂買到品質好、價格優惠的產品。

縣建設處處長李俊興表示，縣府促進縣內10家觀光工廠業者於今年4月13日成立「雲林縣觀光工廠協會」，運作半年成果亮眼，良作工場農業文創館入選經濟部「國際亮點觀光工廠」，塔吉特千層蛋糕大使館則入選「優良觀光工廠」。

縣府亦結合縣內5家觀光工廠推出「饗趣雲林百寶箱」，內含酒精國家隊75％防疫酒精、果汁蒟蒻、柳丁與柚子醬油、低溫鮮榨黑麻油、碳烤絲5種商品，1次購足防疫用品與食品，並於雄獅嚴選及中華郵政i郵購平台販售，方便消費者購買。

今年度全亞洲最大旅展「2021ITF台北國際旅展」即將在11月5日開幕，雲林縣將以「饗趣雲林，遊商圈逛觀光工廠」為主題，帶領大家認識「雲遊四海」遊程，讓大家開心玩、放心買、安心用。