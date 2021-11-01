嘉義市議會2日將開第6次定期會，嘉義市桃山人文館1日公布對第5次定期會的評鑑結果，李忠曆、凌子楚、張敏琪等3位議員的一般質詢次數掛零，凌子楚表示，他都直接連絡市府迅速處理選民反映事項，不會到定期會才刷存在感。

桃山人文館長林瑞霞表示，議員有40分鐘總質詢及10分鐘一般質詢，此次評鑑指標主要是「問政認真度」、「問政素養」，前者以質詢時間、次數為指標。

林瑞霞指出，經統計10分鐘質詢蔡文旭居冠，質詢總時間215分鐘，傅大偉、鄭光宏、陳家平也都12次皆有登記，總質詢時間都120分鐘以上；李忠曆、凌子楚、張敏琪都掛零；至於出席率部分則由議會自律管理。

林瑞霞指出，問政素養方面，有17名議員利用簡報、影像檔輔助質詢，並提出相關數據分析，作出具體建議；質詢內容是否有問到重點及獲得解決辦法，才能真正做到為民喉舌。

凌子楚指出，選民反應事項都直接連絡市府相關局處迅速處理，他的服務案累積約900案，結案率從7成增加到9成，不會到定期會才刷存在感，有需要市長做政策宣示他就會質詢。張敏琪未接電話。李忠曆表示，不予置評，他重視選民服務。

市議會祕書長張元厚表示，定期會開議期間議員仍要跑行程、為選民服務，議員通常一早或跑行程後到議會簽到、出席，但不能逾時補簽。

自教職退休的林瑞霞推動公民監督市政多年，6年前開始進行嘉義市議會監督，今年招募11位公民擔任評鑑人，來自各行各業，有牙醫師、設計業、大學生、工程師、餐飲業等，平均年齡38歲，於9月間針對4月26日至5月25日第5次定期會的影片做檢視。