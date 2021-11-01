為明年超前部署！新北市捷運環狀線「新埔民生站土地開發案」招商，今（1）日正式登場，估計吸引民間投資約4億元，估計可開發為15層樓高的捷運宅，預計2022年初公告徵求投資人。

新北市捷運局今天早上舉辦「新北環狀線新埔民生站土地開發案」招商說明會，說明基地及招商條件，預估投資總金額約4億元，全案預計於2022年初公告徵求投資人。

新北市府表示，如果新埔民生站土開案順利與投資人簽約，預計可望在2024年開工。

新北市表示，該開發大樓鄰近新埔商圈及台64線快速道路，可轉乘捷運板南線，與四鐵共構的板橋車站僅一站之隔，生活及交通便利，到站即到家。

新北捷運局總工程司鄭智銘表示，新埔民生站位於板橋民生路上，基地面積約310坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上15層樓、地下2層，總樓地板面積約2200坪之捷運住宅大樓。

新北捷運局預計就產品規劃、亮點營造等開發建議書內容及承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，選出最優申請人，簽約後成為正式投資人。

鄭智銘表示，新埔民生站出站後步行5分鐘即可轉乘板南線新埔站，除與四鐵共構之板橋車站僅一站之隔，下一站頭前庄站可轉乘中和新蘆線，周邊交通有台64線快速道路、新北環河快速道路及大漢橋，交通便捷，可快速抵達各市區，且緊鄰新埔商圈，生活便利，到站即到家，打造生活捷運宅。

捷運通車後，配合捷運場站開發，吸引人潮於捷運沿線活動，新埔民生站鄰近中和、新莊、三重及台北市區，預計將吸引通勤客源進駐，增加捷運使用人流。透過捷運場站之開發，打造優質舒適的捷運生活圈，帶動都市機能的改變與再生，提升土地開發與利用價值。