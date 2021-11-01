宏達電（HTC）旗下首款主動式降噪防水TWS真無線藍牙耳機「HTC真無線藍牙耳機Plus」，今（1）日起正式上市，官網並祭出早鳥優惠、不到兩千元即可入手。

為搶攻雙11購物節商機，除了近日甫發表的VIVE Flow預購優惠延至15日，更同時祭出「VIVE指定系列享五重好禮優惠」、「HTC網路商店限定5G 手機享雙11大禮包」、「HTC網路商店指定手機配件3折起優惠」及「五倍券振興優惠」等活動全力搶銷。

HTC真無線藍牙耳機Plus支援ANC／ENC雙重降噪功能、AAC高音質音效，單耳並內置雙麥克風，能輕鬆隔絕各種環境噪音，提供絕佳聆聽及通話品質。 此外，IPX5防水系統亦能讓使用者無論是在細雨中慢跑或揮灑汗水運動時，保障耳機使用安全。

HTC真無線藍牙耳機Plus有長達6小時續航力，充電外盒並可提供86小時待機時間，搭配充電盒多次充電，即可提供全天長效24小時續航力。透過手勢觸控操作，輕觸耳機就能調整主動降噪模式、播放、暫停、切換曲目、接聽與掛斷電話，同時還可支援語音助理等功能。

同步響應雙11及全通路上市，VIVE Flow預購優惠延長至11月15日，並加送「VIVE Flow隨行收納盒」、「Infinity Vista 2個月免費」，和七款特選體驗內容，預購好禮總價值至少3000元。

HTC大手筆祭出的VIVE指定系列雙11五重好禮優惠，除購買VIVE指定系列產品就可獲得配件購物金1111元、加贈「多合一運動VR」遊戲、VIVEPORT Infinity無限訂閱服務2個月、限定「貓·美術館3C收納包」及「限定機型再享5折加價購無線模組」，若購買VIVE Cosmos系列產品除五重送好禮外，再加碼現折1111元 。

此外，於HTC網路商店購買HTC U20 5G及HTC Desire 21 Pro 5G，皆現折6000元、分別以優惠價12990元、10990元即可入手。