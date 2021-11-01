預防虐嬰案件一再發生，裝設監視系統是目前多數家長的共識方案，市議員林祈烽1日表示，台北市和新北市已開始施行「托嬰監管雲」計畫，台中公托中心應比照辦理，未來不管是公托或私托，都應全面納入監管。社會局長彭懷真表示，社會局編列預算，等年底通過後，明年公托中心即可開始實施。

市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人關心托嬰監管雲的設置問題；林祈烽表示，每次看到虐嬰或虐童案件的新聞，做父母的都會感到很心痛，因小嬰孩還不會講話，如果真的被虐待，都只有保母或業者一方的片面之辭，無法徹底了解真相，在托嬰中心裝設一套無法讓保母或業者刪除的監視系統，幾乎是家長可以接受的最好方法。

林祈烽表示，《兒少法》明文規定，訂出《托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法》，但有事情發生，業者假藉設備剛好故障，或影片已刪除等藉口，讓政府及家長無法查明事實真相，家長就成為受害的弱勢方。

林祈烽指出，台北市和新北市試辦或實施「托嬰監管雲」計畫，新北市有25家公托中心，從9月開始，都可以自動將公托中心的監視器畫面上傳至雲端備份，透過加密保存，讓影像得以留存在雲端30日，期望達成事前預防、事中調閱、事後佐證等效果。

台中市現有178處托嬰中心，其中公設民營有17處，收托人數幾乎都是滿額的狀態，這17處的公設民營托嬰中心，應該率先全面裝設公托監管雲系統，先從公部門開始做起，讓所有托嬰的家長都能更安心。

彭懷真表示，托嬰中心裝監視器是這兩、三年才開始的事，所有托嬰中心都有裝設，但監管雲系統造價很高，目前一家平均成本是25萬元，全市178家就要4450萬元；台中市現有清水和南屯兩處托嬰中心監管雲在試辦中，等2022年預算通過後，17家公托都會接著辦理，未來會往全面納入所有托嬰中心的方向努力。

社會局表示，為維護嬰幼兒托育品質，托嬰中心部分，社會局一年進行4次查核和定期訪視輔導；保母部分，透過居家托育服務中心訪視輔導、不定期聯繫家長，確保收托狀況和服務品質。

台中市全市公托初步規畫於2022年設置監管雲系統，清水及南屯兩間公托已於2020年12月試辦，將監視器影像傳輸至雲端資料庫，並測試執行情形及影像上傳穩定性。

社會局指出，台中市目前有將近180間托嬰中心，若均設置監管雲系統，每年預算超過4500萬元，考量經費造價高，且影像儲存雲端涉及資訊安全，未來私托是否全面設置監管雲系統，將視公托辦理狀況再行評估。