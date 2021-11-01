高雄、台南10月買賣移轉棟數出爐，高雄本月總移轉棟數為4079棟，月增10.9%，年增為26.6％，創下歷年來最佳的10月紀錄，同時，繼今年5、6月房地合一2.0移轉潮後，高雄再度突破單月4000棟大關，而前十月，高雄總移轉棟數達35381棟，創下2016年房地合一1.0上路以來的最高紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，迎接第四季傳統旺季，加上民眾面臨通貨膨脹及未來升息壓力，在目前利率仍處低檔市況下，加速剛需買盤搶進房市，推升交易量，尤其台南持續受南科效應加持，而高雄近期更受台積電擬設廠議題，為房市買氣不斷添柴火，除了自住買盤，更吸引不少置產族前進布局，帶動整體交易表現持續亮眼。

10月高雄買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、楠梓區及鳳山區，10月三民區以604棟居冠，月減19.9%，年增21%，楠梓區以504棟居次，月增35.5%，年增達86.7%，鳳山區為441棟，月增16.4%，年增3.5%。

台南10月總移轉總棟數為2058棟，月減7.3％，年增10.6%，為繼2019年的2089棟後，次高的10月紀錄，累計前10月，總移轉棟數已達22146棟，是縣市合併以來歷史新高點，也是台南首次前10月總移轉棟數站上兩萬棟。觀察10月台南買賣移轉棟數，由永康區、安南區、東區拿下前三，永康區以342棟居全市之冠，月增48.7%，年增17.1%，安南區以275棟居次，月減9.5%，年增80.9%，東區為202棟，月增27%，年減9.4%。