1日，韓國最大車商現代汽車表示，由於全球晶片短缺，10月銷售量年減21%。也就是現代在上個月才賣出約30.7萬輛，遠低於2020年同期的38.7萬輛。

至於韓國國內銷售量，10月也從2020年的6.56萬輛，減少12%至5.78萬輛左右。原因也是半導體零組件不夠用，不僅產能開不滿，販售量也受到限制。現代指出，因新冠疫情影響，10月海外業績從2020年同期的32.1萬輛驟減23%至24.9萬輛。

不過，2021年前10個月，現代汽車累計銷售量卻從2020年同期的299萬輛，增加8.1%至323萬輛。至於在韓國國內市場，則是從2020年的64.9萬輛減少7.8%至59.8萬輛，而海外銷售量逆勢從234萬輛，增加13%至264萬輛。

迫於現實缺少晶片的無奈，現代汽車將2021全年銷量目標，從當時在年初宣布的416萬輛，下修至400萬輛。至於現代在2020年新冠疫情爆發時，總銷售量為374萬輛汽車。

至於同集團內的起亞，10月也身受缺晶片之苦，業績硬是掉了約19%。而累計2021年前10個月的販售數字，起亞是從一年前的213萬輛，增加1成來到235萬輛。