集盛(1455)今年受惠於加工絲、尼龍等價格上漲，前9月營收達80.97億元，年增50%。法人預估全年集盛營收將重回百億元。集盛今年上半年EPS達1.74元，全年有機會挑戰3元。集盛在今年首季就率先替員工加薪，幅度約4%。公司表示，在年初就已經看到了營運的動能強勁。集盛12月第一條保特瓶回收聚酯粒生產線開始投產，預估月產能在600噸，這也是集盛的第一條造粒線。

集盛表示，台灣的化纖業具有三大優勢:一、機能性。二、時尚性。三、環保性；而這也是集盛的優勢。集盛的產品營收占比，以纖維和化材區分，則各占約2分之1。

今年以來國際原油價格上漲，目前約在每桶85美元大關，同步推助石化原料大漲，且市場看好需求前景復甦，尼龍10月及11月報價再走高。

集盛是台灣前3大尼龍粒生產商，僅次於力鵬(1447)及台化(1326)，市占約3成。尼龍價格去年上半年因為疫情打落谷底後，去年下半年開始逐步上揚，漲勢持續到今年，10月及11月價格再向上。目前集盛的尼龍月產能約3萬噸。

展望集盛第四季，法人估可維持3Q的動能，也就是估約30億左右的營收，全年則重回百億元大關。