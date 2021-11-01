「2021北海夜金閃閃─北海潮與火」光影藝術展好評不斷，新北市綠美化環境景觀處表示，為擴大展覽效益，帶動地方觀光，決定延長展期到11月14日，並於周六（6日、13日）在中角灣國際衝浪基地加碼火舞演出，邀民眾到北海岸來趟溫泉藝術之旅。

景觀處表示，「北海潮與火」10月14日開幕的精彩火舞《北海岸之火》由即將成真火舞團演出，結合海岸自然景觀與奪目的火焰藝術，讓現場觀眾印象深刻、反應熱烈。而近日天氣轉涼，進入適合泡湯的季節，在振興5倍券、國旅券加持下，金山萬里地區溫泉旅宿業人潮絡繹不絕，因此決定延長北海潮與火展期，民眾千萬不要錯過。

「北海潮與火」光影藝術展包含中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園，以及磺港魚路古道3個展區，以光雕投影、藝術裝置及浪漫燈飾結合現地樣貌，打造景觀廊道，點亮金山夜晚。

中山溫泉公園除可欣賞光影藝術外，還可以在具有日式風情的溫泉泡腳池泡足湯放鬆；磺港魚路古道旁也進駐了數家老房子咖啡館，以及新登場的彩繪巷，用色豐富大膽，讓老聚落呈現煥然一新的感覺。