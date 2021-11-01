新北捷運局今日舉辦「新北環狀線新埔民生站土地開發案」招商說明會，預計設置樓地板面積約2200坪的捷運住宅大樓，吸引約4億元投資額；捷運局表示，開發大樓鄰近新埔商圈及台64線快速道路，與四鐵共構的板橋車站也僅有一站之隔，投資獲利可觀，市府將在明年初公告徵求投資人，若順利簽約，有望2024年開工。
新北捷運局總工程司鄭智銘表示，新埔民生站在板橋區民生路上，基地面積約310坪，將由地上6層開始興建，預估可興建地上15層、地下2層的住宅大樓。新埔民生站出站步行5分鐘就可以轉乘板南線新埔站，下一站頭前庄站可轉乘中和新蘆線，周邊又有台64線、新北環河快速道路及大漢橋，且緊鄰新埔商圈，生活交通便捷。
鄭智銘表示，市府預計就產品規畫、亮點營造等開發建議書內容、承諾地主最低分配比例進行綜合評選作業，藉此選出最優申請人簽約投資；配合捷運場站開發後，盼吸引通勤客源進駐，增加捷運沿線活動人潮，透過捷運場站開發，帶動新埔民生站周邊城市機能改變，提升土地開發與利用價值。
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