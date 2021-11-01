ITF台北國際旅展將於11月5日開展，線上旅展提前開打，飯店住宿券狠殺至1.2折起、餐券折扣自5.8折起，各出奇招攬客。

台北文華東方酒店於11月1日至19日止推出線上旅展，以年度最超值的住房、餐飲及SPA優惠券搶攻市場。豪華客房含雙人早餐平日入住只要8500元整、享最低折扣4.7折起；餐飲優惠包括米其林1星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳、文華餅房精品級糕點，優惠折扣自85折至88折。另有芳療療程優惠券90分鐘享75折、優惠價5200元（原價6908元）。

瑞穗天合國際觀光酒店「城堡-精緻客房」。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、台北天成文旅華山町，以及嘉義天成文旅-繪日之丘，聯合推出線上旅展，祭出最低1.2折起的聯合住宿券，任選館別住宿1晚含早餐每張售價1800元、不分平假日皆可入住，旅展加碼於12月23日前選擇於台北三館住宿可享加碼優惠。「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張1萬元，即可入住「城堡-精緻客房」最高總價值3萬5200元，狠殺至2.8折。

台北花園大酒店-牛排龍蝦饗時光「尊寵牛排龍蝦雙人套餐」。（天成飯店集團提供）

天成飯店集團旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館亦有推出中西美食、自助餐、烤鴨、牛排與港點等各式餐券下殺5.8折起。線上旅展將於11月2日至11月8日18:00止。

同步推出瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房1泊2食住宿券價值3萬7200元的抽獎活動，凡於旅展期間加入天成飯店集團會員酬賓計畫Cosmos CLUB APP會員，即有機會抽中住宿券。