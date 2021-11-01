台電計畫更新改建基隆協和發電廠，立委蔡適應今天上午表示，對於能源轉型表達肯定，但對於填海造陸建造永久站，則與民間團體站在同立場，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。

蔡適應指出，協和電廠為全國唯一僅存的燃油發電廠，轉型為燃氣將對空氣汙染有根本改善，多數基隆市民抱持樂觀正面態度，因此，他也長期緊盯經濟部、台電相關規畫，務必確保協和重油機組能於2024年如期除役。

對於台電目前規畫協和以填海造陸建造永久站，蔡適應表示，他個人與民間團體立場一致，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。站在國家整體能源政策，供電穩定有其重要性，尊重環評委員專業判斷的決定。

蔡適應補充，他在兩屆立委任內，提出「海洋汙染防治法」修法，參考「森林法」將自然保護區、國家自然公園、野生動物重要棲息環境、水產動植物繁殖保育區等，納入海保法範疇，顯見他對海洋生態保育的重視。

蔡適應強調，環境保育與能源供應絕非零和競爭，他期盼能在兩者間取得共識，讓基隆海洋環境獲得永續發展，也讓電力供應分散風險、經濟成長穩定向前。