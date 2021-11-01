采悅軒中餐廳獨家研發32種沾醬「八色脆皮片皮鴨」推76折旅展優惠」。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

近來國內疫情趨緩，提升民眾出遊意願，各大飯店紛紛祭出年度最低折扣，搶攻國旅市場商機，新竹豐邑喜來登大飯店自11月1日起至21日，在飯店、官網同步販售「豐邑機構聯合住宿券」及多項超值餐券，讓民眾即買即用，不用出國也能暢玩新竹、台中，享受超值五星美味。

新竹喜來登表示，去年推出造成搶購熱潮的「餐飲通行券」，每張只要600元，通用於「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」四大餐廳。

消費者可選擇「盛宴 平日下午茶」或「采悅軒 平日午間套餐」或「迎月庭 平日午間套餐」或「大廳酒吧 平假日半自助午餐，或使用2張餐飲通行券享用「盛宴 假日午、晚餐」。

另有「超值餐飲抵用券」，每張1600元，可折抵餐廳消費2000元，或任選中、西、日式「外帶四人組合餐」，或享用「迎月庭雙人日式套餐」，美食隨選搭配更划算。

采悅軒中餐廳獨家研發32種沾醬、配料組合吃法的「八色脆皮片皮鴨」，更是每年旅展的銷售常勝軍，「八色脆皮片皮鴨三吃券」推出76折優惠價2080元，購買五張送一張半隻鴨二吃券，買十張送一張全鴨二吃券。

豐邑機構旗下飯店─新竹豐邑喜來登、台中豐邑Moxy、台中豐邑逢甲商旅，聯合推出「豐邑機購飯店 聯合住宿券」超值優惠4999元，可入住「新竹喜來登 行政客房」一晚，享用「行政貴賓廳雞尾酒點心時光」及翌日早餐2客，或「新竹喜來登 喜波波標準版家庭主題房」含2大2小早餐。

另可選擇「台中MOXY標準雙人房」一泊二食，含驚奇火鍋2份，再加贈1000餐飲抵用券；或「逢甲商旅 經典雙人房」連住兩晚含2客早餐。旅展商品可於11月1日21日至新竹喜來登官網、盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳購買，更多ITF台北國際旅展優惠請洽（03）6206000。