苗栗縣知名竹南蛇窯因陷入家族爭產糾紛，土地所有權人一方提出確認歷史建築範圍，苗栗縣政府文資委員會實地會勘，確認蛇窯入口處周邊，因土地係屬水利地，被委員會裁定不宜畫入蛇窯歷史建築範圍，蛇窯管理人林瑞華向苗栗縣府提出訴願要求撤銷裁定，縣府收件後已安排文資委員開會討論。
竹南蛇窯現任窯主林瑞華因與胞括林碧燕爆發爭產官司，1審林碧燕勝訴，但2審改判林瑞華勝訴。去年間，林碧燕請求苗栗縣政府文觀局確認竹南蛇窯歷史建築的明確範圍，7月中旬，文觀局請苗栗縣政府文資審議委員會委員前往竹南蛇窯實地現勘後，委員會審酌當年登錄面積過大，蛇窯入口處部分土地屬於水利地，非屬林碧燕等所有，因此決議不列入竹南蛇窯歷史建築範圍內，而歷史建築面積維持原登錄的蛇窯本體及必要附屬設施，未有更改。
台灣陶協會理事長鄧淑慧表示，林碧燕以土地所有權人身分提出了「歷史建築土地範圍縮減案」，結果苗栗縣文資審議會審議結果縮減其中面積共67平方公尺土地，由於刪減面積剛好位在蛇窯的大門口，這個決議將造成竹南蛇窯將無門口出入，因此向文化部及苗栗縣政府提出訴願，希望苗栗縣政府能撤銷這項裁定，以維護竹南蛇窯永續經營。
文觀局日前已接獲林瑞華訴請函，將盡速安排文資審議委員會召開會議討論裁定。據悉，由於文資委員會先前裁定刪除歷史建築範圍部分，非屬林碧燕所有土地權狀之內，而是屬於水利地，因此，刪除後是否會導致竹南蛇窯進出受影響？成為委員會討論的重點之一，委員會依規定將在1個月內作出裁定，以確認竹南蛇窯歷史建築範圍。
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