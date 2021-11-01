竹南蛇窯窯主林瑞華已向苗栗縣政府提出訴願，希望撤銷縮減蛇窯範圍裁定。（謝明俊攝）

竹南蛇窯大門口部分土地被苗栗縣政府文資審議委員會裁定自歷史建築範圍中刪除。（謝明俊攝）

竹南蛇窯大門口部分土地被苗栗縣政府文資審議委員會裁定自歷史建築範圍中刪除。（謝明俊攝）

2020年7月，苗栗縣政府文資審議委員前往竹南蛇窯實地會勘。（謝明俊攝）

苗栗縣知名竹南蛇窯因陷入家族爭產糾紛，土地所有權人一方提出確認歷史建築範圍，苗栗縣政府文資委員會實地會勘，確認蛇窯入口處周邊，因土地係屬水利地，被委員會裁定不宜畫入蛇窯歷史建築範圍，蛇窯管理人林瑞華向苗栗縣府提出訴願要求撤銷裁定，縣府收件後已安排文資委員開會討論。

竹南蛇窯現任窯主林瑞華因與胞括林碧燕爆發爭產官司，1審林碧燕勝訴，但2審改判林瑞華勝訴。去年間，林碧燕請求苗栗縣政府文觀局確認竹南蛇窯歷史建築的明確範圍，7月中旬，文觀局請苗栗縣政府文資審議委員會委員前往竹南蛇窯實地現勘後，委員會審酌當年登錄面積過大，蛇窯入口處部分土地屬於水利地，非屬林碧燕等所有，因此決議不列入竹南蛇窯歷史建築範圍內，而歷史建築面積維持原登錄的蛇窯本體及必要附屬設施，未有更改。

台灣陶協會理事長鄧淑慧表示，林碧燕以土地所有權人身分提出了「歷史建築土地範圍縮減案」，結果苗栗縣文資審議會審議結果縮減其中面積共67平方公尺土地，由於刪減面積剛好位在蛇窯的大門口，這個決議將造成竹南蛇窯將無門口出入，因此向文化部及苗栗縣政府提出訴願，希望苗栗縣政府能撤銷這項裁定，以維護竹南蛇窯永續經營。

文觀局日前已接獲林瑞華訴請函，將盡速安排文資審議委員會召開會議討論裁定。據悉，由於文資委員會先前裁定刪除歷史建築範圍部分，非屬林碧燕所有土地權狀之內，而是屬於水利地，因此，刪除後是否會導致竹南蛇窯進出受影響？成為委員會討論的重點之一，委員會依規定將在1個月內作出裁定，以確認竹南蛇窯歷史建築範圍。