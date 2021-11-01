陳德烈精進自己廚藝。（橙藝創意提供）

陳德烈廚藝了得。（橙藝創意提供）

從餐飲學校畢業的「型男主廚」陳德烈，擁有中餐丙級廚師證照，靠一身好廚藝主持不少美食節目，近來陳德烈決心報考明年1月的乙級廚師證照，若順利考取，應該算是台灣第一位有乙級廚師資格的藝人，不過難度極高，許多業界主廚年年挫敗，但他努力不懈，利用工作之餘上一些相關課程，還打趣笑稱，已經在想如果通過考試，要跟未婚妻要什麼禮物當作獎勵。

陳德烈透露，8、9年前曾考2次中餐乙級證照，但都沒上便放棄了，直到今年初，他為了督促自己廚藝更精進，又再興起去考試的念頭，「我想說演藝圈有這張證照的人好像真的不多，加上疫情多了更多空閒時間，所以覺得可以試著考考看，覺得就算沒有考上，也可以讓自己的功力大增。」

陳德烈現在平均1週2次會到醒吾大學練習，由於他是從該校碩士生畢業，至今仍維持良好關係，因此當校方知道他計畫考乙級證照，便提供專業廚房讓他使用，還會從中指導。不過陳德烈坦言，乙級考試通過率極低，必須在4小時內要完成7道菜，而且多是功夫菜或宴會大菜，光是料理過程就十分花功夫，加上又有時間限制，基礎功一定要打好。現在除了到學校上課之外，他沒工作時也會花4、5小時在家挑戰難度高的料理，像是左宗棠雞、乾燒蝦仁等等，光買食材1個月就花近2萬元。

前陣子陳德烈去上好友賴薇如的YouTube頻道，現場製作鮮蝦粉絲煲，他開心地說：「雖然做法簡單，但看到她跟工作人員吃了都非常滿意，而且整盤秒殺，當下很有成就感。」私下與未婚妻感情穩定的陳德烈，幾乎每天都親自下廚做菜給對方吃，還會接受「點餐服務」，不過他笑說，另一半如果吃到喜歡的料理，不一定會當面誇獎他，頂多說一句：「還不錯！」被問到若順利考到乙級證照，是否會趁機跟未婚妻討獎賞嗎？他則笑回：「好像可以耶！我好好想想！」感情甜蜜溢於言表。