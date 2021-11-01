年底4大公投即將登場，國民黨副祕書長羅智強和前國民黨文傳會副主委鄭照新，自10月30日起展開夜宿凱道49天行動。昨與羅智強夜宿的資深媒體人趙少康表示，民進黨為了讓背離民意的政策合理化，不惜用錯誤訊息發動認知作戰洗腦、誤導民眾，真是可惡。

國民黨副秘書長 羅智強。(圖/本報資料照)

趙少康今(1日)於臉書貼文表示，自己參加「夜宿凱道49活動」，cosplay韓劇《魷魚遊戲》的主角成奇勳，帶著四大公投成功闖關。透過寓教於樂的方式宣傳1218公投，希望大家無論如何都要去投票。

他指出，民進黨為讓背離民意的政策合理化，不惜用錯誤訊息發動認知作戰，企圖操作國民黨反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國，實際上我們反的只有「萊豬」，蘇貞昌還說不進口萊豬會進不了CPTPP，但美國根本不是CPTPP成員國，執政黨竟然用一堆錯誤訊息洗腦、誤導民眾，真是可惡。

至於重啟核四公投，因為蔡英文的非核家園目標是騙局一場，照蔡政府的規劃，到2025年，台灣有80%的發電燃料都是燒碳，在全世界致力減碳的現在，符合世界潮流嗎？

他呼籲，不論朝野，都應該以台灣利益為優先，而不是以中美利益為優先，最重要的是台灣2300萬人的利益。如果有任何政客或政黨，只圖一黨之私，一人之私，人民必須大加撻伐、把他們趕下來。1218公投，請大家一起站出來投票，「四個同意，就是民意」。