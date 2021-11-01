南韓電影圈盛事青龍獎將於本月26日登場，今（1日）公布完整的入圍名單，宋仲基以《勝利號》將與趙寅成《逃出摩加迪休》爭奪最佳男主角，最佳女主角部分競爭也很激烈，從偶像女團出身的潤娥憑《奇蹟：給總統的一封信》入圍，將與全汝彬《暗夜天堂》、金憓秀《我死去的那天》、文素利《三姐妹》和全鍾瑞《聲命線索》正面對決。

【第42屆青龍電影獎完整入圍名單】

1. 最佳電影作品獎

《我死去的那天》

《逃出摩加迪休》

《勝利號》

《綁架影帝黃晸珉》

《茲山魚譜》

2. 最佳男主角獎

《逃出摩加迪休》金倫奭

《逃出摩加迪休》趙寅成

《茲山魚譜》薛耿求

《茲山魚譜》卞約漢

《勝利號》宋仲基

3. 最佳女主角獎

《我死去的那天》金憓秀

《三姐妹》文素利

《奇蹟：給總統的一封信》潤娥

《暗夜天堂》全汝彬

《聲命線索》全鍾瑞

4. 最佳導演獎

《逃出摩加迪休》柳承完

《暗夜天堂》朴勳政

《三姐妹》李勝元

《茲山魚譜》李濬益

《勝利號》趙成熙

5. 最佳男配角獎

《逃出摩加迪休》具教煥

《天坑》李光洙

《奇蹟：給總統的一封信》李星民

《勝利號》陳善奎

《逃出摩加迪休》許峻豪

6. 最佳女配角獎

《三姐妹》金善映

《奇蹟：給總統的一封信》李秀敬

《聲命線索》李伊

《我死去的那天》李姃垠

《三姐妹》張允柱

7. 最佳新人男演員獎

《綁架影帝黃晸珉》金在範

《天坑》南多凜

《綁架影帝黃晸珉》劉慶秀

《Not out》鄭在光

《宴會日》河俊

8. 最佳新人女演員獎

《獨自生活的人們》孔升妍

《我死去的那天》盧正義

《最佳人生》方珉雅

《大人們都不知道》李瑜美

《悲喜交加》鄭秀晶

9. 最佳新人導演獎

《極速引爆》金昌柱

《我死去的那天》朴志完

《最佳人生》李有靜

《聲命線索》李重賢

《綁架影帝黃晸珉》畢鑑盛

10. 最佳劇本獎

《奇蹟：給總統的一封信》

《我死去的那天》

《茲山魚譜》

《逃出摩加迪休》

《三姐妹》

11.最佳攝影照明獎

《暗夜天堂》

《逃出摩加迪休》

《勝利號》

《茲山魚譜》

《聲命線索》

12.最佳剪輯獎

《逃出摩加迪休》

《極速引爆》

《勝利號》

《綁架影帝黃晸珉》

《茲山魚譜》

13.最佳音樂獎

《暗夜天堂》

《逃出摩加迪休》

《茲山魚譜》

《聲命線索》

《奇蹟：給總統的一封信》

14.最佳美術獎

《奇蹟：給總統的一封信》

《逃出摩加迪休》

《勝利號》

《茲山魚譜》

《聲命線索》

15.最佳技術獎

《暗夜天堂》武術

《逃出摩加迪休》特技表演

《逃出摩加迪休》特殊效果

《勝利號》視覺效果

《茲山魚譜》服裝造型