拜登政府延續川普時代對華政策，直至近月終於有所動作，先是美國貿易代表戴琪宣布北京當局未能遵守中美第一階段貿易協議，並與大陸國務院副總理劉鶴在今年5月通話後，10月再度溝通，並稱雙方團隊一直保持密切溝通，甚至在近期透露，她的任務就是要緩和雙方緊張關係。對此，美國財政部長葉倫指出，考慮以對等方式降第一些川普時代留下的關稅，這樣有助於抑制通膨。

美國商務部上周五（29日）公布9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增3.6％、增幅與上月相同，繼續站在30年高點之上，9月PCE年增4.4％，與前個月相比增加0.3％。歐元區10月通膨年增4.1％，也創下近13年高點。分析師警告，供應鏈瓶頸依舊看不到緩解情況，加上勞動力短缺與價格上揚，導致通膨壓力持續高升。

據《路透》報導，葉倫指出，關稅往往推高國內物價走勢，並讓消費者、企業承受鋁鋼等原物料成本上揚的壓力，這也代表降低關稅將有助於通貨緊縮的效應。葉倫表示，希望北京當局能遵守美國前總統川普時期留下的中美第一階段貿易協議，但可能考慮以對等方式降低一些關稅。

美國財政部的其他官員認為，目前物價飆升是供應鏈瓶頸與能源價格高升的結果，預估通膨將持續到2022年下半年才會緩解。北京當局的官員也多次呼籲拜登政府取消加徵關稅，據傳美國官員已經恢復排除程序，讓一些關稅得以取消，但是美方至今仍未考慮廣泛性取消關稅。雖然葉倫認同調整對陸進口商品加徵關稅有助於緩解通膨，但北京當局仍應遵守2年內採購價值2000億美元的美國進口商品。

美國與歐盟上周六(30日)宣布達成協議，取消歐洲進口鋼鋁關稅，歐盟也同樣取消美國進口商品附加稅，有助於緩解一些製造商面臨的成本壓力。