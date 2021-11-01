4大公投案將在12月18日投票，藍夜宿凱道、綠大咖領軍開講，其中總統蔡英文將「反萊豬」解釋為「反美豬」引發批評，桃園市長鄭文燦1日表示，台灣還是要接軌國際，接受主要國家的標準，不可能置外於國際社會，如果台灣不接受國際標準，是背道而馳，批國民黨主席朱立倫不只不親美還反美。

國民黨推動反萊豬公投，民進黨質疑反對美國萊豬如何更親美？國民黨主席朱立倫怒嗆可以天天吃美豬但不會吃萊豬，藍白兩黨都批評綠營把「反萊豬」搞成「反美豬」。

鄭文燦對此表示，國際上有食品安全的CODEX標準，在萊劑使用規範是一樣的，不管是牛或豬，強調馬總統時代開放含有萊劑的牛肉進口，在安全容許的範圍內，自己擔任桃園市長這7年，抽檢很多美國牛肉，基本上都是在安全範圍內，也就是10ppb以下。而美國豬肉的進口，到目前為止，還沒有任何一件有萊劑的進口。

鄭文燦強調，在國際的貿易問題上，台灣還是要接軌國際，接受主要國家的標準，台灣不可能置外於國際社會，特別是美國、日本、歐盟很多國家都支持台灣，台灣反而不接受國際標準，這是背道而馳，更批評朱立倫的說法，不只是不親美，而且是反美。