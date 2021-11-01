根據六都公布的10月買賣移轉棟數，六都建物買賣移轉棟數總計2.38萬棟，月增11%且年增9 %，10月移轉棟數已經擺脫疫情干擾，表現較為亮眼的區域包括新北市、桃園市、高雄市，移轉棟數的年增、月增幅度都達到雙位數。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產交易手續繁複，從簽約、貸款到辦理完移轉登記，需要一個月到一個半月左右的時間，因此10月統計的建物買賣移轉登記件數，大概是8月下旬到9月簽約的買賣個案，9月的移轉數據還受到部分疫情干擾，不過10月移轉就完全反映疫情穩定後的熱絡市況，以10月仲介普遍都繳出不錯的成績單來看，11月移轉有機會維持高檔水準，全年的移轉棟數有機會「坐34萬望35萬棟」。

此次疫情對於雙北市影響較大，北市復甦的腳步較緩慢，新北市的移轉棟數則再度突破6千棟，年增16%且月增23%，建物買賣移轉棟數以新莊區、汐止區、土城區增加較多，主要原因還是因新成屋移轉棟數增加所致。

桃園市10月買賣移轉棟數為4426棟，月增18%且年增27%，台中市則是4375棟，月增9%，但年減12%，台南市2058棟，月減7%，但年增11%，高雄市則是4079棟，月增11%，且年增27%，房市交易表現熱絡。

曾敬德表示，累計前三季全國的買賣移轉棟數已達24.9萬棟，即使接下來第四季年增持平，全年也可站上34.3萬棟，而目前房市交易持續維持熱絡，加上年底趕交屋的移轉量，移轉棟數還有機會向上挑戰。