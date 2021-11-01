軍公教將自明(111年)年起調薪4%，今年鋼鐵產業復甦，鋼鐵業亦將企業經營成果與員工共享，今、明兩年已調整或規劃調整員工薪資幅度介於3%~5%之間。

鋼鐵產業受惠海外台商回流建廠、再生及綠色能源產業發展、前瞻基礎建設計畫持續進行、智慧機械製造產業布局及都更等政策，在中下游用鋼產業需求強勁帶動下，今年截至8月為止，國內各項鋼品不論粗鋼、碳鋼、不銹鋼或合金鋼產品表面消費量均較去年同期大幅成長；其中，粗鋼成長13%、碳鋼產品成長16%、不銹鋼及合金鋼產品成長24%。

台灣鋼鐵業對內支持中下游用鋼產業需求及發展，對外積極拓展海外市場，亦將企業經營成果與員工共享，除定期調整員工薪資外，也透過提撥績效和營運獎金制度讓員工共享營運成果；鋼鐵公會表示，各會員廠將參考政府調薪及公司獲利、員工個人績效、景氣狀況等指標，研議調薪幅度。經鋼鐵公會近日洽詢瞭解，今、明兩年已調整或規劃調整員工薪資幅度介於3%~5%之間，其中煉鋼業介於2%~5%、鍍面鋼材業介於3%~4%之間、裁剪業介於2%~4%之間、鋼管業介於3%~4.2%之間、不銹鋼業介於2%~3%之間。

展望鋼市景氣，在國際煤、鐵礦等原物料供需變化、各國陸續恢復生產活動，台灣鋼鐵業運用既有良好且平穩的基礎，快速調整因應，把握國際生產復甦機會；另一方面，持續支持及配合政府各項政策及中下游用鋼產業需求，帶動台灣用鋼產業接單、活絡生產，促進國內經濟發展。未來，鋼鐵業在政府節能減碳政策下，將持續支持國內風力發電產業、綠色能源產業、智慧機械產業、重大工程及交通建設等各項建設及發展，做為台灣工業與經濟發展的堅實後盾。