投資人準備迎來11月的第一個交易日，美東時間周一清晨美股指數期貨小漲。

本周市場將密切關注新一輪發布的企業財報，以及周三（美東時間）出爐的聯準會利率決議和會後記者會，以及周五公布的10月非農就業報告。

目前美股道瓊指數期貨小漲64點或0.18%。標普500指數期貨漲0.17%，那斯達克100指數期貨漲0.23%。

上周五在10月最後一個交易日，美股三大指數同步創下歷史新高，也都扭轉了9月低迷的走勢。標普500指數和那斯達克指數月線均大漲約7%，雙雙創下2020年11月以來單月最大漲幅。道瓊指數月線收漲5.8%，創下3月以來的最佳表現。

10月行情由財報季主導，儘管面臨全球供應鏈危機，企業公布的上季業績仍然穩健。根據路孚特（Refinitiv）所做的統計，標普500指數約一半成分股已經發布財報，其中超過八成的業績優於華爾街預期。

除了後續揭曉的財報外，投資人也將緊盯聯準會為期兩天的決策會議，外界普遍預計美國央行將宣布開始縮減每月1200億美元的購債計畫，並在明年中以前讓該量化寬鬆措施完全退場。

由於美國的通膨率持續處於30年高點，投資人也將留意聯準會對物價上漲發表的評論。

本周的另一件大事將是周五公布的10月非農就業報告，隨著新冠病毒新增確診病例繼續下滑，這份就業報告可能顯示美國的招聘情況已有所改善。Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，美國10月非農就業估將勁揚45萬個，可能使失業率再度下滑。