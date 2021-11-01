兆豐金(2886)旗下兆豐保險今年不畏疫情衝擊，截至9月底稅後盈餘已達4.8億元，創下17年來的新高。兆豐保險近兩年以「追求獲利，穩定成長」為策略主軸，經營團隊迅速滾動式調整業務結構，跟隨市場脈動，發展新型態商品，推出防疫保單和疫苗保單，並深耕傳統業務帶動獲利成長。

兆豐保險董事長梁正德表示，兆豐保險成立90年來，分三個時期，分別為1994年前的「國營時期」、其後至2002年間為「民營化時期」以及2002年後「加入兆豐金控時期」，兆豐保險依台灣社會發展階段性需求，開發及改良保險商品，將過去守護國家建設的保險團隊轉型為現今的國民守護者。

今年5月份爆發本土疫情時，為降低國人接觸風險提供即時保障，兆豐保險扮演火車頭，積極向主管機關建言，爭取相關便民措施，包括：一、爭取開放防疫及疫苗商品集體投保，讓企業戶可檢附名冊採集體投保方式，簡化投保作業；二、爭取開放家長為未成年子女辦理網路投保疫苗保險。主管機關順應民情，也迅速完成修法開放。

兆豐保險11月1日歡慶成立90週年，以歷「九」彌新，永恆守護的概念出發，傳達老牌專業保險公司默默耕耘、提供完善保障以守護民眾的優質企業形象，兆豐金控董事長張兆順、總經理胡兆華、兆豐保險董事長梁正德、總經理游建烽及金控集團各子公司董總連袂慶賀，展現集團上下一心的氣勢，共同祝福兆豐保險生日快樂，期勉兆豐保險業績蒸蒸日上，邁向一百年，持續開創佳績。