為協助公益團體走出疫情帶來的募款嚴冬,HAPPY GO攜手「陪你一起走」愛心公益平台長久合作的九大公益團體,號召全台千萬卡友一同歲末送暖、關懷力挺弱勢孩童,除了可將年底即將到期的HAPPY GO點數捐出外,也歡迎民眾消費多使用HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼儲存並捐贈雲端發票。

為感謝卡友的愛心,捐點有機會獲得集結公益團體的小藝術家們創作的限量2022年愛心年曆,捐贈發票也有機會獲得Switch+健身環、AirPods Pro、Apple Watch Series7、遠東百貨禮券五千元等大獎。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示,新冠疫情自2020年初起影響全球至今已近二年時間,各行各業甚至包括公益團體都面臨經營困境和募款挑戰,HAPPY GO自2007年起就創立愛心捐點平台,一路以來陸續和九大公益團體建立長久穩固的公益合作關係,更能深切感受到傳遞愛心和社會責任的迫切性和重要性。去年HAPPY GO堅持抗疫送暖,透過多元管道號召卡友捐點傳愛,不僅卡友捐點人數逆勢成長,全年愛心捐點總數更突破三千六百萬點大關,雙雙創下公益捐點平台創立以來的最高紀錄。今年五月中旬台灣疫情一度嚴峻,HAPPY GO立即啟動和各公益團體的深度合作,透過一連串的活動,包括「原夢兒童節」、「疫起捐點用愛應援」、「陪你疫起走」等公益專案,持續和卡友溝通勸募,今年前10個月的捐點數較去年成長約七成,顯示卡友防疫不忘公益,並未因疫情肆虐而愛心稍減。往年11~12月底點數即將到期的時候,都是公益捐點的高峰期,期待今年卡友也能秉持一貫的愛心,持續捐點送暖。

社福團體仰賴的實體通路門市零錢捐和發票捐,也因疫情民眾轉變消費習慣受到連帶影響。目前已突破300萬下載量的HAPPY GO App,自年中起陸續推出綁定財政部發票手機條碼和捐贈發票等升級版功能,鼓勵疫情期間卡友多使用HAPPY GO PAY安心付款零接觸,消費後還能將雲端發票存入App並作捐贈。為擴大推廣,HAPPY GO與新北市政府稅捐稽徵處共同舉辦「發票存App 送愛在雲端」抽獎活動,即日起自12月31日止,凡使用HAPPY GO App綁定財政部發票手機條碼,消費時將雲端發票儲存於APP內之載具(會員條碼或財政部發票手機條碼),每儲存1張,即可累積1次抽獎資格,除了Switch+健身環、AirPods Pro、Apple Watch Series7、遠東百貨禮券五千元等大獎外,還有1000元、200元、HAPPY GO點數等超過上百個獎項,鼓勵卡友多捐發票多中獎。

HAPPY GO「陪你一起走」公益捐點平台,提供卡友可透過App及官網捐點或捐款幫助九大公益團體,包括伊甸基金會、台灣世界展望會、唐氏症基金會、喜憨兒基金會、兒童福利聯盟文教基金會、家扶基金會、麥當勞叔叔之家慈善基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華社會福利聯合勸募協會。捐贈發票則須在HAPPY GO App的電子發票紀錄中選擇「發票捐贈」的功能,勾選要捐贈的發票和公益團體後送出始完成捐贈程序。歲末之際,希望卡友能為疫情下的公益團體注入更多愛心的及時雨。