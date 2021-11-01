范少勳拜黃秋生為師學推拿。（公視提供）

陳家逵串通范少勳惡整壽星王真琳。（公視提供）

范少勳、王真琳一起生日許願。（公視提供）

范少勳、王真琳劇中復合。（公視提供）

由影帝黃秋生、影后謝盈萱、金馬獎最佳新人范少勳等人公視療癒影集《四樓的天堂》，上周六播出第7集，收視高點1.11落在學徒范少勳學習幫黃秋生推拿，按到黃秋生睡著發出鼾聲。范少勳表示：「不論戲裡戲外我都一直跟在秋生哥旁邊偷學東西，下戲的時候會跑去休息室找秋生哥，問他怎麼煮義大利麵怎麼炒高麗菜？」黃秋生也打趣說，「他來偷學那麼多東西，以後拿獎了肯定是要請我吃飯！」

第七集開場就是最萌師徒檔黃秋生及范少勳的有趣互動，范少勳拜黃秋生為師學推拿，黃秋生要他從好好過生活開始；只見黃秋生一下子教怎麼煮飯切高麗菜、一下子教打掃、教推拿使力的技巧，「是推拿，不是擒拿！」黃秋生也現場即興給范少勳出考題，例如學徒范少勳在廚房才準備要做菜，黃秋生為了鍛鍊他基本功夫以及姿態，臨時從旁邊拿了板凳過來，還在板凳上面放了一個香爐，要范少勳蹲馬步但是屁股不能低過香爐，不然屁股就會被香爐戳到，橫生的小趣味讓兩人的相處更顯自然！

上周六（10月30日）播畢後，演員范少勳、王真琳、陳家逵及導演陳芯宜出席映後直播與網友線上互動，當天適逢王真琳生日，現場劇組與主持人陳家逵串通好惡整王真琳。陳家逵劇中飾演嚴苛的劇場導演、同時也是王真琳劇中兼現實生活中的嚴師，在直播接近尾聲時，他開始刻意挑剔王真琳的回答、故意嫌棄她不用心，只見王真琳開始緊張起來、聲音發抖，以為自己表現得真的很差；緊接著現場送上生日蛋糕，王真琳又好氣又好笑說「我想說我要被罵到爆」，瞬間淚灑現場。她說，因為這個角色自己成長好多，很榮幸遇到這麼好的團隊！下周也即將過生日的范少勳一起加入許願：「希望大家都有勇氣面對過去及挑戰未來。」

范少勳劇中周旋在曖昧對象黃姵嘉及暌違5年重逢的前任王真琳之間，與王真琳飾演的小綠在頂樓天臺上互訴這5年的各自經歷以及心理羈絆，兩個都在尋找歸屬感的人，錯身5年之後，又重新和好，回到彼此身邊。兩個人先是在天臺大吵將近拍了4、5個小時，其中范少勳擁抱王真琳的鏡頭還因為抱得太用力，王真琳直接被勒住差一點無法呼吸、臉色漲紅、拍完體力耗盡幾乎都要虛脫了。接著移到室內拍兩人的接吻戲，王真琳：「范少勳嘴唇很軟、脣紅齒白、很像少女的嘴唇。有次在錄音室錄音看到少勳的畫面，他的角色呈現出的反差萌，可以很壞很有故事、但是又同時很敏感很溫柔，我那時候覺得內心小鹿亂撞、他整個撞進我心裡面的感覺，很心動。」