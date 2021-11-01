高雄桃源區南橫公路勤和至復興的明霸克露橋之前常因雨受土石流影響，隨著近來天氣穩定，公路總局第三區養護工程處甲仙工務段1日說，將於明（2）日起延長便道開放時間，並視天候狀況採取「立即封阻」管制方式，以確保民眾安全。

明霸克露橋於今年8月7日因豪雨帶來的土石而流沖毀，雖然工作人員於9月16日緊急搶通便道，但之後因璨樹颱風及圓規颱風等災害，便道多次受損，令第三區養護工程處人員在雨停後疲於搶修便道。

由於目前氣候漸趨穩定，南部山區降雨機率減小，且工作團隊在玉穗溪明霸克露便道上游處開挖臨時沉砂池，可延長小規模的土石流應變時間，整體評估便道抗洪能力微幅提升，1日甲仙工務段邀集桃源區長謝英雄、桃源區區代表及復興以上三部落里長現勘討論。

會中決議，明霸克露橋便道將於每日上午7時至下午5時30分，開放便道通行，但考慮天候變化的緊急狀況，將採「立即封阻」之管制方式，以確保用路人安全。以及在每日下午6時至晚間10時，整點開放10分鐘，由保全人員戒護單線雙向通行。

至於晚間10時至翌日上午7時暫不開放通行，後續將依道路安全提升狀況，持續滾動檢討相關管制措施，在確保用路人安全及兼顧施工安全狀況下，儘量滿足用路人行的需求。