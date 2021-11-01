好萊塢男星傑森摩莫亞( Jason Momoa )，因演出DC超級英雄電影《水行俠》爆紅，日前卻驚傳確診，立刻暫停所有演藝活動，到倫敦進行隔離，傑森摩莫亞目前隔離的地方是價值2000萬英鎊(約新台幣7.6億)的泳池豪宅，裡面還有電影院、保齡球館等等，讓他專心休息之餘也不會感到無聊。

傑森摩莫亞近來在英國倫敦拍攝《水行俠與失落的王國》《Aquaman and The Lost Kingdom》，沒想到發現確診新冠肺炎，立刻緊急停工並進行自我隔離，他目前在倫敦北部一座豪宅進行隔離，不但占地坪數超大，有到11.5英畝，設備也十分齊全，共有8間臥室、11間衛浴、3個車庫。

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Jason Momoa quarantines in style in 8 bedroom 11 bathroom £20m London mansion with bowling alley cinema and climbing wall... after 'contracting covid while shooting Aquaman sequel in UK'

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除此之外，傑森摩莫亞也不用怕無聊，還有電影院、保齡球館、攀岩牆、戶外游泳池等設施，這棟豪宅位於山林中，有絕對的隱密性，能確保傑森摩莫亞不被打擾，好好休息養病，據外媒報導指出，豪宅要價2000萬英鎊(約7億6千萬新台幣)。

雖然傑森摩莫亞得到一段空閒時間好好靜養，卻讓電影製作公司十分頭痛，劇組拍攝進度確定延宕，所有工作人員也必須接受檢查，全劇組現在都繃緊神經，除了希望傑森摩莫亞能早日康復重返開拍，也開始研議調整拍攝日程，希望盡量在不影響進度的情況下，確保所有人健康。