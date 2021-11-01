耗資1億多八里東海運休中心頻虧損３度停業，八里區公所回應，已委託專家調查中（鄭宇恩服務處提供／戴上容新北傳真）

斥資1億元興建的八里東海運休中心，20年來疑不敵八里垃圾焚化廠游泳池回饋地方的免費福利，3度營運不善停業，新北市議員鄭宇恩表示，市府該正視八里居民需求，地方不再需要游泳池，而是室內運動空間，八里區公所表示，已委託專家進行消費者意願調查，並持續找尋適合的業者經營。

新北市議員鄭宇恩表示，2001年市府斥資1億元興建東海四季游泳池，後更名為八里東海運休中心，當時是八里第1座公共泳池，曾風光一時，卻因設備老舊及八里垃圾焚化廠闢建新泳池免費供地方使用後，東海運休中心終不堪虧損，2010年結束營業。

鄭宇恩指出，2014年公所改採委外招商經營，仍營運狀況不佳，無法過完4年契約，業者提前於2016年解約，第2次結束營業；2019年新北市府再耗資600萬更換鍋爐設備，重新委外營運，但游泳人口仍遭垃圾焚化廠游泳池瓜分，加上疫情重創，今年廠商再度提前解約，20年來八里東海運休中心共面臨3次解約停業情形。

鄭宇恩表示，廠商經營困難、屢次提前解約，主要是長期堅持以「游泳」為主要營運項目，然而，收費方式及設施無法與垃圾焚化廠競爭，八里居民的訴求是室內運動空間，像是健身房、多功能運動教室等，東海運休中心只有改變營運項目，才有重生的機會。

八里區公所回應，面對3度停業狀況，公所目前已委託臺北海洋科技大學副教授楊明恩著手民眾使用意願調查，後續將持續邀請不同業者場勘，希望能找尋可以讓承租者永續經營，又符合八里民眾休閒運動習性的廠商來經營。