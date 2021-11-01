大陸外交部發言人汪文斌。（新華社）

大陸外交部發言人汪文斌今（11月1日）主持大陸外交部例行記者會。有媒體針對美籍華裔科學家日前發布了一份報告，內容顯示，在美國工作的1900多名華裔和非華裔頂尖科學家中，超過90％的人表示，華裔研究人員對研究和教學作出了重要貢獻，然而，近一半的華裔科學家表示「自己受到了美國政府的種族歧視」。對此，汪文斌回應，美國對華裔的歧視現像不僅沒有隨著經濟社會發展得到糾正，「反而成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤」。

美國司法部2018年頒布「中國行動計劃」，旨在防止美國科技被中國盜竊，日前，美籍華裔科學家發布了一份詳細的研究報告回擊。報告顯示，在美國工作的1900多名華裔和非華裔頂尖科學家中，超過90％的人表示華裔研究人員對研究和教學作出了重要貢獻，然而近一半的華裔科學家表示自己受到了美國政府的種族歧視，近40％的華裔科學家因種族原因難以獲得相關科研資助。

汪文斌回應，美國對華裔的歧視迫害早已不是什麼新聞，而是美國經濟社會發展中長期存在、無法抹去的污點。十九世紀中葉以來，一代又一代華人遠渡重洋到美國，在遠離故土的艱苦環境中勤奮拼搏，為美國的經濟社會發展作出了重要貢獻。然而，從壓榨迫害修建太平洋鐵路的華人勞工，到1871年的洛杉磯華人大屠殺，再到1882年美國國會通過「排華法案」使種族歧視合法化。在美華人的辛苦付出換來的不是人權與平等，而是持續不斷的歧視和不公。

汪文斌指出，「美國對華裔的歧視現像不僅沒有隨著經濟社會發展得到糾正，反而成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤」。這同美國反華勢力大肆散佈涉華虛假資訊、抹黑攻擊中國是密不可分的。

汪文斌說，新冠肺炎疫情期間，美國的少數政客試圖透過散佈針對中國的污名化論調，推卸自身抗疫不力的責任，導致美國社會針對包括華裔在內的亞裔群體的仇恨犯罪案件直線上升。所謂「中國行動計劃」，先設辦案指標，再調查取證，是美國反華勢力濫用國家安全概念、對華進行抹黑打壓的典型例證。媒體已經曝光，截至今年3月底，美國司法部「中國行動計劃」網站公佈的所謂典型案件當中，沒有一起涉及知識產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、隱瞞報稅等，這當中的政治操弄的痕跡可見一斑，這是典型的政治迫害，人為製造對立和對抗，對在美華裔群體造成了嚴重傷害。

汪文斌強調，陸方敦促美方認真傾聽國內外有識之士的正義呼聲，切實採取措施解決自身的種族歧視問題，維護和保障包括華裔群體在內少數族裔的正當權益。