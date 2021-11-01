內政部長徐國勇1日到台中成功嶺，參加第226梯次替代役男基礎訓練結訓典禮，同時視察疫苗施打情況。針對有立委提案修法，要求在選舉公報上載明候選人役別，徐國勇認為，這樣的做法沒有意義，也無法從中判定是否愛國，呼籲立委提案「不必充滿政治考量」。

徐國勇表示，他不懂選舉公報上載明候選人的役別要做什麼，且現在有很多女性民意代表或公職人員，這些人的役別又該怎麼寫？不了解提出此提案的人是出於何種目的，但此為中選會職權範圍。

徐國勇說，服兵役是國民應盡義務，雖然憲法規定人民要服兵役，但憲法的規範尚有「依法律」3個字，也因此，女性、體位不合規定者都不必當兵。通常會載明役別都是有特別情況，像是要去當公務員、或是投入警察及消防等工作必須緩招，這樣載明役別才有意義。

徐國勇也強調，像是有人體位就是不符合規定、不必當兵，如果以此去質疑他為何沒有當兵，就根本沒意義，愛國或不愛國、一個人可以從事什麼工作，這也不是用有沒有當兵來判定的，這種提案「不必充滿政治考量」。

此外，針對退休警察要求所得替代率應比照軍人，徐國勇也回應表示，國家制度就是有軍、公、教，警察、消防都被列入公的範圍，而軍人在性質上與公教都不同，這個訴求政府有聽到了，會再來研議，且也是要經由立法院處理。