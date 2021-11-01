香港統計處公布最新數據顯示，以香港作為地區總部的美資及日資公司數量，均呈現下跌趨勢。截至6月1日，地區總部設在香港的美國公司年減近一成至254家（2020年同期為282家）。最新數據是自2003年以來最低，當時地區總部設在香港的美國公司有242家。

香港01報導，港府實施「港版國安法」，以及防疫「清零策略」的觀點，一直被市場認為是削減香港作為全球金融中心吸引力的因素，導致外資撤離香港。

香港統計處數據顯示，2021年日資公司駐港總部年減約7％至210家。不過，中資公司駐港總部則創新高，中資公司數量年增5％至252家。目前，在港設立地區總部的公司中，來自中國和美國的公司占比相當，兩者均為約17％。

另外，歐洲公司駐港總部的數量沒有太大波動，也沒有明顯趨勢。以英資公司為例，2021年有138家公司在港設立地區總部，年增5％。法國公司則年減5％。