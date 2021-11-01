兆豐保險11月1日歡慶成立90周年，不畏疫情衝擊，截至9月底稅後盈餘已達4.8億元，創下17年來的新高，並超過去年全年獲利。

在兆豐產險90周年慶，兆豐金控董事長張兆順、總經理胡兆華也來道賀之外，也勤勉兆豐保險未來可人續創佳。

兆豐保險近兩年以「追求獲利，穩定成長」為策略主軸，經營團隊迅速滾動式調整業務結構，跟隨市場脈動，發展新型態商品，推出防疫保單和疫苗保單，帶動獲利成長。

兆豐保險董事長梁正德表示，兆豐保險90年來，分三個時期，分別為1994年前的「國營時期」、其後至2002年間為「民營化時期」以及2002年後「加入兆豐金控時期」，兆豐保險依台灣社會發展階段性需求，開發及改良保險商品，將過去守護國家建設的保險團隊轉型為現今的國民守護者。

今年5月份爆發本土疫情時，為降低國人接觸風險提供即時保障，兆豐保險扮演火車頭，積極向主管機關建言，爭取相關便民措施，包括：一、爭取開放防疫及疫苗商品集體投保，讓企業戶可檢附名冊採集體投保方式，簡化投保作業；二、爭取開放家長為未成年子女辦理網路投保疫苗保險。主管機關順應民情，也迅速完成修法開放。

兆豐保險除了業績及盈餘提升之外，未來也將持續專注於數位轉型及永續金融兩方面發展。梁正德表示，兆豐保險作為風險承受及管理者，向來嚴格檢視並管理公司自身所面臨之風險，兆豐保險「豐管i+」資訊平台更在今年保險事業發展中心所主辦的「臺灣保險卓越獎」，取得「風險管理專案企畫卓越獎-銀質獎」肯定。在落實ESG方面，配合兆豐金控集團推動ESG政策，協同辦理並持續參與弱勢團體、環境保護有關的倡議及活動，透過與各地機構、慈善團體合作，深入偏鄉關懷協助，提供基本保障，今年亦受到保發中心肯定，獲頒「微型保險推展卓越獎-金質獎」，是產險業者唯二可以得到該獎項。