農委會為解決農業缺工與氣候變遷調適等問題，協助台灣農業轉型升級與提高產業國際競爭力，2019年起與經濟部合作，以國內農業具有扎實基礎技術之領域，搭配國內資通訊科技快速發展之優勢，由農委會所屬試驗改良場所與工業技術研究院共同合作，加快傳統產業升級轉型，提升生產環境管理與農產品之安全性。

農委會指出，最新研究成果包括：30分鐘內快速得知土壤營養成份、防範柑橘日燒不再只能靠老農經驗、仔牛畜舍也有掃地機器人等，這些農友對於智慧農業新技術的許願清單，相關16項農工成果1日「創新農工跨域合作成果發表會」進行展示說明。

農委會說明，在農業領域專家與工業技術團隊之跨域合作下，加快智慧農業相關技術準備度(TRL)的進展並朝產業化方向推動，例如「3D豬隻體側量測」與「生態資材數位預控生產設備」2項系統開發產品已完成，後者更藉由計畫成果與產業界合作成立新創公司。

另有土壤肥力快篩檢測套組、稻作重要病害預測警示系統、植株成長光譜專家規則庫及光源模組開發、柑橘果實日燒預警系統與植物病害高敏度檢測快篩等5項初步產品雛形。農委會進一步表示，農工合作短短2年多能有這些成果，代表跨領域合作確實能加速計畫成果落地實施，並可針對產業關鍵需求，快速提供對應之技術解決方案及應用價值。

農委會指出，上述成果併同其他領域共計16項農工合作成果，皆由國內自主研發，成果發表會假工研院臺南六甲院區舉行，現場將展示如何透過科技解決農民受天候、缺工影響等問題，期藉由創新科技成果之展示，帶動新農業價值提升，及國內農業更多面向之跨域合作與發展。