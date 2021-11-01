黃姓駕駛瘋狂逼車，還超車在前方等下車，等對方經過投擲寶特瓶。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

擔任某國際社團的黃姓社長，上個月駕駛休旅車行駛在彰化東外環道路，不滿前方吳姓駕駛變換車道被擋道，氣憤難耐，紅燈停車竟拍窗、踹車門咒罵，上路又瘋狂追車6公里，蛇行逼車10幾次，險象環生，最後超車在匝道前投擲寶特瓶，事後函送還喊冤「當天和老婆吵架，心情不好」

被莫名其妙瘋狂追車的吳姓男子表示，正常的行駛在限速70公里的車道上，不知招誰惹誰，竟被拍窗攔下來、踹車門，上路後還被瘋狂逼車，很怕被追撞，從內車道駛到外車道，對方又蛇行苦苦逼追繞過來差點撞上，一路上演了10幾次，驚險萬分，真的要嚇破膽了。

吳男的友人在車內嚇壞，吳也提出手機錄影、提告，彰化警分局調查，上月11日下午3時10分許，駕駛休旅車行駛東外環往台中方向行駛時，黃疑似不滿由吳男轎車變換車道擋了路，在大彰路口停紅綠燈時，下車斥又拍窗、又踹轎車，痛斥要下車，引起側目。

最後還瘋狂逼車，短短6公里，蛇行逼車10幾次，並超車駛到前方的快官交流道匝道，在路肩下車等候，吳男轎車通過時，瘋狂擲出寶特瓶，打中吳男轎車的擋風玻璃。

據了解黃姓駕駛擔任國際性社團，火爆玩命演出讓人不敢置信，他喊冤當天和老婆吵架，情緒不好，對方故意擋車道，還拿手機錄影，根本是故意。彰化警分局昨天依強制罪、恐嚇罪及毀損罪嫌將黃男函送彰化地檢署偵辦。